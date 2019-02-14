مانشستر يونايتد يكشف التكلفة الباهظة لإقالة مورينيو

كشف نادي مانشستر يونايتد عن المبلغ الذي تكبده لدعم اتخاذ قرار إقالة المدرب السابق للفريق “جوزيه مورينيو” قبل نهاية عقده.

وأوضحت إدارة زعيم إنجلترا أن المبلغ الذي حصل عليه مورينيو رفقة مساعديه الاثنين ومحلل الأداء وكذلك أحد الكشافين وصل إلى 20 مليون جنيه استرليني، تعويضًا عن فسخ التعاقد بينهما في منتصف شهر ديسمبر 2018، بعد الخسارة من ليفربول على ملعب آنفيلد 1/3.

وكانت الإدارة قبل قرار الإقالة بعام واحد قد اتخذت قرارًا بتجديد عقد “سبيشيال وان”، تحديدًا في أول أشهر عام 2018، بسبب منافسته القوية أمام مانشستر سيتي على لقب البريميرليج.



لكنها وفي الشهر الأخير من نفس العام كانت قد اتخذت قرارًا في الطريق الآخر بإقالة الجهاز الفني الذي كان يتبقى عامين على نهاية عقده، مما ألزم النادي الإنجليزي بدفع الشرط الجزائي للعناصر المقالة والذي بلغ مجموعة 20 مليون جنيه استرليني.

وفي سياق متصل، أعلنت إدارة الشياطين الحمر أن الربع الأخير من عام 2018 قد شهد تحقيق النادي لأرباح تاريخية، وصلت إلى 206 مليون جنيه استرليني، نتيجة عائد بث لم يسبق الحصول عليه، قيمته في ثلاثة أشهر 103.7 مليون جنيه استرليني، بسبب تأهل الفريق من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا ولعبه مباراتين إضافيتين في المسابقة.

وتولى النرويجي أولي جونار سولشاير مسؤولية تدريب اليونايتد خلفًا لمورينيو، وظل دون أي خسارة لمدة 11 مباراة حتى سقط بهدفين دون رد أمام باريس سان جيرمان في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا يوم الثلاثاء الماضي على ملعب أولد ترافورد.