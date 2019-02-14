رئيس برشلونة واثق من بقاء ميسي ويُساند فالفيردي

يثق رئيس نادي برشلونة “جوزيب ماريا بارتوميو” في موافقة النجم الأرجنتيني والهداف التاريخي للدوري الإسباني “ليونيل ميسي” على تمديد عقده لمدة طويلة والاعتزال بقميص “البرسا”.

وينتهي العقد الحالي لليونيل ميسي في صيف 2021، بعد أن وقع عقدًا جديدًا في نوفمبر 2017.

ويطمح البالغ من العمر 31 عامًا، لإضافة المزيد من الأهداف لرصيده حتى انتهاء عقده، حيث سجل 581 هدفًا في 665 مباراة مع العملاق الكتالوني في جميع المسابقات.

وقال بارتوميو في حديثه لقناة RKB “سيستمر ليو ميسي معنا، إنه لاعب النادي الواحد، والعلاقة ستستمر بينه وبين النادي إلى الأبد”.

وعن العروض القوية التي تلقها الظهير الأيسر الدولي الإسباني “جوردي ألبا” من أندية الدوري الإنجليزي، خاصةً اهتمام مانشستر يونايتد، قال بارتوميو في تصريحات نقلتها صحيفة ماركا المدريدية “مستقبل ألبا؟ إنه يريد البقاء هنا، وقد عرضنا عليه عقدًا جديدًا لمدة خمس سنوات، وآمل أن تنجح المفاوضات”.

وختم حديثه عن المدير الفني للفريق، قائلاً “آرنيستو فالفيردي؟ أعتقد أنه سيبقى هنا، هذا هو موسمه الثاني فقط. فالفيردي يسعى نحو الفوز بكل شيء ممكن، ولديه ثقة في اللاعبين، وأنا ثقتي به كبيرة لقيادة الفريق نحو الإنجازات، وحتى لو لم نفز بأية ألقاب فهو سيواصل معنا”. رئيس نادي برشلونة ماريا بارتوميو يصافح جوردي ألبا (صور: Sport)