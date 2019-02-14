محمود الخطيب يحضر مران الأهلي استعدادًا لموقعة الإنتاج

محمود الخطيب رئيس الأهلي (أرشيفية) كتب - محمد اللاهوني ورامي جمال: حرص محمود الخطيب رئيس مجلس الإدارة النادي الأهلي حضور مران الفريق اليوم الخميس استعدادًا لملاقاة نادي الإنتاج الحربي في الدوري الممتاز. وعقد الخطيب جلسة قبل بدء المران مع الجهاز الفنى استمرت لمدة ساعة، طالبهم بالفوز خلال المباريات القادمة، بالإضافة إلى حسم التأهل لدور ال٨ من البطولة الأفريقية. ويستعد الأهلي لمواجهة نادي الإنتاج الحربي في الأسبوع الـ٢٢ من بطولة الدوري الممتاز والمقرر لها يوم السبت المقبل على ملعب بتروسبورت.

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