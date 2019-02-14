ميدو جابر وأنطوى وبيكلى يقودون هجوم المقاصة أمام المصري

كتبت - سارة جاب الله:

أعلن طلعت يوسف المدير الفني لفريق الكرة بنادي مصر المقاصة، تشكيل فريقه لمباراة المصري، التي تنطلق في تمام الخامسة مساء اليوم الخميس، باستاد الجيش بالسويس، ضمن مواجهات الجولة الـ 22 لمسابقة الدوري.

وضم تشكيل المقاصة :

أحمد عادل عبد المنعم في حراسة المرمى.

أحمد عبد العزيز مودى – عاصم سعيد – أحمد محسن – أسامة جلال خط الدفاع.

صلاح ريكو – باولن فوافي – ميدو جابر – شيميلس بيكلي –

خالد الشيخ خط الوسط.جون أنطوى خط الهجوم.وعلى دكة البدلاء : محمود حمدي حارس مرمي – طه عادل – محمد توني – مصطفى شبيطه – محمد رمضان – مروان حمدي – محمد دسوقي.ويدخل المقاصة مباراة اليوم برصيد 31 نقطه في المركز الخامس بجدول الدوري .