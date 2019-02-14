أليسون: جماهير ليفربول تصنع الفارق

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شهد البرازيلي أليسون بيكر، حارس مرمى فريق ليفربول الإنجليزي، المحترف لدى صفوفه المصري محمد صلاح، تأثير جماهير ليفربول في ملعب آنفيلد الخاص بالفريق، ويعتقد أن مساهمتهم يمكنها أن تُحدث الفارق الكبير خلال فترة ضغط المباريات.
أصبح متبقيًا ثلث الموسم، ويواصل ليفربول السير في طريقه بهدف تحقيق لقب الدوري الإنجليزي، حيث يتساوى الآن في النقاط مع مانشستر سيتي،مع وجود مباراة متبقية.
ويستأنف الريدز المنافسات الأسبوع المقبل، بمواجهة بايرن ميونخ في ذهاب دور الستة عشر بدوري الأبطال على آنفيلد، الذي شهد أليسون مدى قوة ليفربول عليه خلال إقصاء روما في نصف نهائي النسخة الماضية من دوري الأبطال.
وقال أليسون: "أحب اللعب أمام هذه الجماهير وهم يشجعون،
وأضاف البرازيلي الدولي: "نحن متحمسون للمنافسة على اللقب. نحن نركز جيدًا على هذا، نحن نقوم بذلك من أجل الجماهير والمدرب ومن أجلنا جميعًا، هذا الفريق مختلف".
وخرج أليسون بشباك نظيفة في 14 مباراة من أصل 26 في الدوري الإنجليزي، كان آخرها أمام بورنموث يوم السبت الماضي.
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