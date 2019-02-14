اونلاين | دوري بلس - مشاهدة مباراة التعاون وأحد بث مباشر اليوم الخميس 14-2-2018 في الدوري السعودي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر دوري بلس - مشاهدة مباراة التعاون وأحد بث مباشر اليوم الخميس 14-2-2018 في الدوري السعودي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد السعودي لكرة القدم عن أسماء طاقم التحكيم الذي سيدير مباراتي اليوم الخميس بدوري المحترفين بشكل رسمي.

وتستكمل مساء الخميس مباريات الجولة العشرين ضمن منافسات بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، حيث يلتقي الفيحاء مع الفتح والتعاون مع أحد.

ويعود الحكم السعوديين لإدارة مباريات الدوري من جديد، حيث تم تعيين حكام محليين لمباراتي اليوم بالبطولة.

لقاء الفيحاء والفتح على ملعب المجمعة، يديره الحكم الدولي تركي الخضير، ويعاونه كل من، محمد العبكري وبدر الشمراني وسلطان الحربي حكماً رابعاً، بينما البولنديبارتوس فرانكينسكي حكماً للفيديو.

ويقود الحكم خالد الطريس لقاء التعاون وأحد، ويعاونه كل من خلف الشمري وفيصل القحطاني، ورائد الزهراني حكماً رابعاً، بينما محمد الهويش حكماً للفيديو.