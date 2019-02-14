رياضة | التعادل الإيجابي يحسم مباراة الداخلية والجونة 2-2 في مباراة مثيرة بالدوري

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر التعادل الإيجابي يحسم مباراة الداخلية والجونة 2-2 في مباراة مثيرة بالدوري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حسم التعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق نتيجة مباراة الداخلية والجونة، في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم ضمن منافسات الجولة الـ22 لبطولة الدوري المصري

تقدم أحمد ياسر ريان للجونة في الدقيقة 20 قبل أن يتعادل أحمد بحبح في الدقيقة 23، وعاد أكرم توفيق للتقدم من جديد للجونة في الدقيقة 45.

وفي الشوط الثاني نجح حسام باولو في التعادل للداخلية في الدقيقة 78 من عمر اللقاء عن طريق ركلة جزاء لينتهي اللقاء 2-2.

بهذه النتيجة رفع الداخلية رصيده للنقطة 22 في المركز الـ14 بينما وصل الجونة للنقطة 23 في المركز الـ13.