رياضة | جروس يكشف سر عدم مشاركة أيمن حفني أمام نصر حسين داي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر جروس يكشف سر عدم مشاركة أيمن حفني أمام نصر حسين داي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
كشف مصدر مقرب من السويسري كريستيان جروس المدير الفني لفريق الزمالك عن سبب عدم الدفع بأيمن حفني صانع الألعاب في مباراة نصر حسين داي الجزائري بالأمس في الكونفدرالية.
وأكد المصدر أن جروس أبلغ الإدارة أنه لا توجد مشكلة لديه مع حفني من الأساس ولا يعاندهم في مسألة مشاركته لكن الأمر يتعلق بسير المباراة فقط.
وأوضح أن بقاء أوباما للنهاية وعدم استبداله جاء لالتزامه ببعض الجوانب التكتيكية وتنفيذ المطلوب منه بالإضافة إلى التدخلات القوية من الفريق الجزائري وخوفه على حفني من الإصابة.
ويستعد الزمالك لملاقاة فريق إنبي يوم الأحد القادم ضمن منافسات بطولة الدوري.
الأهلي والزمالك وبيراميدز يشعلون المنافسة على لقب الدوري المصري
واشتعلت المنافسة بين الأهلي والزمالك وبيراميدز في جدول ترتيب الدوري المصري في ظل رغبة كل فريق في الظفر باللقب هذا الموسم.
ويتصدر نادي الزمالك جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 48 نقطة بفارق 6 نقاط عن بيراميدز صاحب المركز الثاني بـ42 نقطة.
ويحتل بيراميدز المركز الثاني في الدوري المصري برصيد 42 نقطة ثم الأهلي في المركز الثالث برصيد 39 نقطة بفارق 8 نقاط عن الإنتاج الحربي صاحب المركز الرابع برصيد 31 نقطة.
جدول ترتيب الدوري المصري
1- الزمالك 48 نقطة
2- بيراميدز 42 نقطة
3- الأهلي 39 نقطة
4- الإنتاج الحربي 31 نقطة
5- مصر المقاصة 31 نقطة
6- المقاولن العرب 28 نقطة
7- المصري البورسعيدي 26 نقطة
8- طلائع الجيش 25 نقطة
9- سموحة 25 نقطة
10- الإسماعيلي 24 نقطة
11- حرس الحدود 24 نقطة
12- الاتحاد السكندري 24 نقطة
13- الجونة 22 نقطة
14- الداخلية 21 نقطة
15- إنبي 21 نقطة
16- النجوم 21 نقطة
17- وادي دجلة 20 نقطة
18- بتروجت 18 نقطة