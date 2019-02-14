رياضة | جروس يتبرأ من تعادل الزمالك أمام نصر حسين داي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر جروس يتبرأ من تعادل الزمالك أمام نصر حسين داي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تبرأ السويسري كريستيان جروس المدير الفني لفريق الزمالك من التعادل أمام نصر حسين داي الجزائري بالأمس ضمن منافسات الكونفدرالية الافريقية.

مصدر مقرب من جروس أكد أن المدرب يرى عدم تقصيره من الأساس في مباراة الغد على الجانب الفني واستشهد بكم الفرص الضائعة ووصول الفريق مع كل كرة لمرمى المنافس وتشكيل الخطورة بالإضافة لعدم تهديد مرمى الزمالك طوال ال٩٠ دقيقة.

ويستعد الزمالك لمواجهة إنبي يوم الأحد القادم ضمن منافسات بطولة الدوري وذلك بعد التعادل بهدف لمثله بالأمس أمام بطل الجزائر.