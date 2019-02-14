رياضة | أليجري: ماتويدي سيغيب أمام فروسينوني وسعيد بوجود الـ"VAR" في دوري الأبطال

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أليجري: ماتويدي سيغيب أمام فروسينوني وسعيد بوجود الـ"VAR" في دوري الأبطال والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
تحدث ماسيميليانو أليجري، مدرب نادي يوفنتوس، عن المواجهة المرتقبة ضد فروسينوني في الجولة الـ24 من مسابقة الدوري الإيطالي "الكالتشيو".
وقال أليجري في المؤتمر الصحفي للمباراة: "يجب علينا أن نحصد الثلاث نقاط أمام فروسينوني، لأن الثلاث نقاط سيمهدوا طريقنا تجاه بطولة الدوري، وعلينا أن نأخذ في الإعتبار بأن هذا الفريق فاز خارج دياره ثلاث مرات".
وتابع: "يجب علين أن نفوز بالمباراة، لكي نستعد جيداً لمباراة دوري الأبطال، كيليني لن يشارك، برزالي كان بعيداً لذلك سيجلس على مقاعد البدلاء ولكن بونوتشي سيبدأ أمام فروسينوني".
وأضاف: "سنرى حالة روجاني غداً، ولكن لدينا كاسيريس جاهز للمباراة، ماتويدي لن يلعب غداً، ولكن ديبالا وأرقامه حالياً مع يوفنتوس تثبت بأنه من أفضل اللاعبين هنا".
وأكمل: "تشيزني سيشارك بالمباراة، رامسي لاعب رائع، سنتحدث عنه في الشهور القادمة أكثر".
كما تحدث عن دوري الأبطال، قائلاً: "بخصوص دوري الأبطال، يجب أن نركز على أنفسنا لكي نمر من أتليتكو مدريد، الفريق يقدم أداء رائع، ولكن من الغد سنبدأ باللعب كثيراً وسيكون هذا هو الإختبار الحقيقي".
وأشار: "إثنان من سبينازولا ودي تشيليو وكانسيلو سيلعبان على الأطراف، أنا هنا منذ خمس سنوات وأنا سعيد هنا، وحالياً تركيزي منصب على مهامي".
وأتم: "سعيد بوجود الـVAR بدوري الأبطال، فهي مفيدة وعادلة. هدف أياكس بالأمس مثال على ذلك".
يذكر فأن يوفنتوس يحتل حالياً المركز الأول في جدول ترتيب مسابقة الدوري الايطالي برصيد 63 نقطة بعد خوض 23 مباراة حتى الآن.