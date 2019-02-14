رياضة | جون أنطوي يقود هجوم مصر المقاصة أمام المصري

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر جون أنطوي يقود هجوم مصر المقاصة أمام المصري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن طلعت يوسف المدير الفني لفريق الكرة بنادي مصر المقاصة عن تشكيل فريقه لمباراة المصري التي تنطلق في تمام الخامسة مساء اليوم الخميس ، بإستاد الجيش بالسويس ، ضمن مواجهات الجولة الـ 22 لمسابقة الدوري.

وضم تشكيل المقاصة :

حراسة المرمى: أحمد عادل عبد المنعم

الدفاع: أحمد عبد العزيز مودى – عاصم سعيد – أحمد محسن – أسامة جلال

الوسط: صلاح ريكو – باولن فوافي – ميدو جابر – شيميلس بيكلي – خالد الشيخ

الهجوم: جون أنطوى.

ويحتفظ الجهاز الفني على على دكة البدلاء بكل من : محمود حمدي حارس مرمي – طه عادل – محمد توني – مصطفى شبيطه – محمد رمضان – مروان حمدي – محمد دسوقي.