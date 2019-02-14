رياضة | رئيس الاتحاد الأرجنتيني: ميسي يعرف قيمة قميص المنتخب

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس الاتحاد الأرجنتيني: ميسي يعرف قيمة قميص المنتخب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تحدث كلاوديو تابيا، رئيس الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم، عن النجم الدولي ليونيل ميسي، وانضمامه لمعسكر منتخب التانجو خلال الفترة المقبلة.

وقال تابيا في تصريحات صحفية: "عندما ذهبت وتحدثت مع ميسي، وجدته دائما لديه الرغبة في الدفاع عن قميص منتخب الارجنتين، هذا القرار يجب على الكادر التدريبي ان يقرره".

وأضاف قائلاً: "إذا تم استدعاء ميسي، فليس لدي شك في أنه سوف يلبي الدعوة فورا، وأنا أعرف ماذا يعني له قميص المنتخب جيدًا".