رياضة | أول تعليق من يوفيتش عن اهتمام برشلونة به

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أول تعليق من يوفيتش عن اهتمام برشلونة به والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

علق النجم الدولي الصربي المتألق لوكا يوفيتش، مهاجم فريق إينتراخت فرانكفورت الألماني، على اهتمام نادي برشلونة الإسباني بالتعاقد معه.

وقال يوفيتش في تصريحات صحفية: "إهتمام البارسا؟ إنني أشعر بالاطمئنان الشديد لأن مثل هذه الأندية المهمة تهتم بي، ولكن الآن أنا في فرانكفورت، سعيد للغاية، وهذا هو أولويتي الرئيسية".

وصار يوفيتش ذو الـ21 عامًا وهداف الدوري الألماني، محط أنظار العديد من الأندية الأوروبية الكبرى، وعلى رأسها ريال مدريد وبرشلونة الإسبانيين وتشيلسي الإنجليزي.