رياضة | مدرب بلد الوليد يفاجيء برشلونة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مدرب بلد الوليد يفاجيء برشلونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد سيرجيو جونزاليس، مدرب فريق بلد الوليد الإسباني، أنه في ملعب الكامب نو، يتغير فريق برشلونة عن خارجه، حيث يلعبون في ملعبهم براحة أكبر.

وقال مدرب بلد الوليد في تصريحات صحفية: "البارسا كان لديه اسبوع راحة، ولكن آمل أن يريحه أهم لاعبيه ضدنا، من اجل المباراة في ليون في دوري ابطال اوروبا".

وأضاف: "في كامب نو البارسا سوف يحاول ان يهيمن على اللعبة، ويخلق الفرص، يجب ان نحاول ان نعطي ضربات قوية لفك الحصار، يجب ان نكون اقوياء ككتلة واحدة، ولا نترك المسافات بين الخطوط، ونحاول ان نخرج من الضغط المفروض علينا في منطقتنا".

وواصل: "البارسا يعمل بشكل جيد كمجموعة، كل لاعب ايضا يمكنه ان يحل اللعبة، وفي الهجوم لديهم ثلاثة لاعبين فوق كل شيء، ولديهم ايضا ألبا الذي يساند هجوميا، وبوسكيتس يعطيهم الكثير من الاكسجين، انه فريق مشكل بعناية فائقة".

واختتم: "فالفيردي مدرب مؤهل وممتاز في كرة القدم، يعمل بمنطقية، ولديه انجازات مع كل الاندية التي دربها، وهو يدير كل شيء بشكل جيد في البارسا".