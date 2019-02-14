شكرا لقرائتكم خبر عن 20 مليون أسترليني تكلفة إقالة مورينيو من تدريب اليونايتد والان مع التفاصيل

الخليج 365- أضطر فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي إلى دفع مبلغ كبير للبرتغالي جوزيه مورينيو المدير الفني السابق للفريق بعد إقالته خلال شهر ديسمبر الماضي.

وكشفت صحيفة "بي بي سي"، أن النادي الإنجليزي دفع 16.9 مليون جينه أسترليني كتعويض لمورينيو و6 أفراد من معاونيه في الجهاز الفني السابق للشياطين الحمر.

وتولى مورينيو تدريب اليونايتد عام 2016 وحقق مع الفريق لقب الدوري الأوروبي وكأس الرابطة، وقام بتمديد عقده حتى عام 2020 ألا أن نتائج الفريق السيئة حالت دون استمراره مع الشياطين الحمر.

يحتل مانشستر يونايتد حاليا بقيادة النرويجي أولي جونار سولشاير المركز الرابع على جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 51 نقطة، بفارق نقطة عن ارسنال الخامس وتشيلسي السادس.