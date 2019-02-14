شكرا لقرائتكم خبر عن جوندوان: أفضل متابعة المدرسة التقليدية قبل تجديد عقدى والان مع التفاصيل

الخليج 365 - عبر جوندوان لاعب الوسط الألماني عن رغبته فى الحصول على مهلة قبل ربط مستقبله لفترة طويلة مع النادي الإنجليزي

وذكر جوندوان في تصريحات صحفية:"من الطبيعي دخول أي لاعب بموقفي في هذه الحيرة بين البقاء والرحيل".

وتابع: "أفضل اتباع المدرسة التقليدية بدخول العام الأخير من عقدي والتجديد".

وأضاف: "قد يكون العقد الأخير لي على مستوى عالي لذلك يجب التفكير جيداً، لا أشعر بأي ضغوط الآن للدخول في مفاوضات عاجلة".

والجدير لالذكر أن صاحب الـ28 عاماً يتبقى 18 شهراً على نهاية عقده مع سيتي، ويبدو أنه يريد التفكير جيداً قبل تمديد بقائه بالنادي الإنجليزي.

واصبح جوندوان ضمن التشكيل الأساسي للمدرب بيب جوارديولا في الفترة الأخيرة، بعد انخفاض معدل إصاباته التي أعاقته طوال مسيرته.

ويواجه الألماني نيوبورت كاونتي السبت القادم، بكاس الاتحاد الإنجليزي بعد أيام من الفوز الساحق على تشيلسي 6/0 بالدوري.