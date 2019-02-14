شكرا لقرائتكم خبر عن اشتباكات عنيفة بين جماهير لاتسيو وإشبيلية والان مع التفاصيل
الخليج 365- أصيب 5 أشخاص في مشاجرة، اندلعت بين مشجعي لاتسيو الإيطالي وإشبيلية الإسباني، بوسط العاصمة روما، حيث سيتواجه الفريقان، اليوم الخميس، في ذهاب دور الـ32 من الدوري الأوروبي، وفقا لما أكدته الشرطة.
ووقع الحادث ليلة الأربعاء بشارع ليونينا، وسط العاصمة الإيطالية، والمصابون هم 4 إسبان وأمريكي، وذلك بجروح جاءت بفعل سلاح أبيض وهراوات.
وبحسب التحقيقات الأولية، فإن مجموعة من الملثمين هاجموا عددًا من جماهير إشبيلية، في وسط روما.
ولم يتم التعرف على هوية المسؤولين عن الواقعة، حتى الآن، بحسب الشرطة.
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