جاريث بيل مهدد بالإيقاف بعد إحتفاله الغير أخلاقي بالديربي

قامت رابطة الليجا الإسبانية بالإدانة بعد التصرف غير الأخلاقي الذي قام به اللاعب الويلزي جاريث بيل، لاعب ريال مدريد، تجاه جمهور أتلتيكو مدريد، وذلك أمام لجنة المسابقات بالاتحاد الإسباني.

وخلال مباراة «ديربي مدريد» التي احتضنها ملعب «واندا ميتروبوليتانو» وانتهت بفوز النادي الملكي بثلاثية مقابل هدف وحيد ضمن الجولة الثالثة والعشرين من بطولة الدوري الإسباني، قام بيل بحركة غير أخلاقية تجاه جماهير «الروخي بلانكوس» بعد تسجيله للهدف الثالث في المباراة.

ومن المفترض أن يتم فرض عقوبة على بيل ربما تصل للإيقاف من مباراة إلى 3 مباريات، وظهرت هذه الأزمة وسط صدامات بين فلورينتينو بيريز رئيس ريال مدريد وخافيير تيباس رئيس رابطة الليجا بسبب تقنية حكم الفيديو المساعد «فار».

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وأشارت الليجا في بيان لها أن هذا التصرف يعتبر من ضمن التصرفات الممنوعة والتي يعاقب عليها النظام القانوني للاتحاد، وتطرقت الليجا إلى الواقعة التي حدثت في الدقيقة 73 من المباراة وبعدما سجل لاعب ريال مدريد، جاريث بيل، ظهر في تسجيل المباراة صافرات استهجان من جمهور أتلتيكو بعدما رفع بيل ذراعه الأيمن تجاه رأسه وهوا ما اعتبرته إشارة غير أخلاقية طبقًا للوائح.

وفقًا للوائح الاتحاد الإسباني والتي ذكرتها الليجا تحديدًا المادة 121 والتي تنص على فرض عقوبة تقدر بالإيقاف لمدة 4 إلى 12 مباراة في حالة استفزازه للجمهور، وعقوبة الإيقاف مباراة إلى 3 مباراة أو ربما تصل إلى شهر في حالة عدم حدوث أي عداوة للجمهور، وهذا ما تراه اللجنة دائمًا في أي احتفال معادٍ للجماهير.

بمعني أن الحركة غير الأخلاقية، قد تتسبب في غياب جاريث بيل من مباراة إلى ثلاث مباريات، أو شهر إيقاف، في حالة لم تكن استفزازًا للجمهور، أما إذا رأت اللجنة أن الويلزي تعمد استفزاز جماهير أتلتيكو مدريد، فإنه سيتعرض لعقوبة الإيقاف ما بين أربعة إلى اثني عشر مباراة.