شكرا لقرائتكم خبر عن عبدالعزيز الفيصل يشكر القيادة على دعم قطاعي الشباب والرياضة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - واس (الرياض)

رفع رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة الأوليمبية العربية السعودية الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، أسمى آيات الشكر والعرفان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، ولولي عهده الأمين على ما يحظى به الرياضيون في المملكة من دعم واهتمام دائمين.

وقال الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل في تصريح لوكالة الأنباء السعودية عقب تدشين خادم الحرمين الشريفين مساء أمس (الأربعاء) مشاريع الرياض التنموية بحضور ولي العهد بمنطقة قصر الحكم: «فخور بما توليه القيادة الرشيدة لقطاعي الشباب والرياضة، فنحن ولله الحمد نحظى في هذه البلاد الطاهرة باهتمام ودعم غير مسبوقين من حكومتنا الرشيدة لتطوير الرياضة وتوفير البيئة المناسبة لشباب هذا الوطن لمزاولة نشاطاتهم الرياضية بالشكل الأمثل».

وأضاف: «تدشين مشروع تطوير مدينة المجمعة الرياضية ومشروع نادي الأنوار الرياضي بحوطة بني تميم سيعودان بالنفع الكبير لأبناء هاتين المحافظتين وما جاورهما، وسيزيد من نسبة النشاط الرياضي بين شبابها بتوفير بيئة رياضية حديثة تجذب الشباب وتمنحهم دافعاً لاستثمار هذه المنشأة بالشكل المناسب».