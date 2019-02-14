شكرا لقرائتكم خبر عن دورة تدريب دولية لمدربى الخماسي الحديث استعداداً لكأس العالم بالقاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استطاع الاتحاد المصرى للخماسى الحديث الحصول على شرف تنظيم دراسات التدريب الدولية المتقدمة فى إطار الجهود المبذولة لتطوير منظومة الخماسى الحديث لجميع عناصر اللعبة، وأهم تلك العناصر المدرب صانع الأبطال، والتى انتهت بالأمس فعاليات دورة التدريب الدولية المستوى الثانى ( level 2 ) لمدربى الاتحـاد المصرى للخماسى الحديث بمشاركة أكثـر من 45 مدربا من مصر بينهـم 3 مدربين من دول مختلفة من جنـوب أفريقيـا، أفغانستان، البحرين، حيث أقيمت الدورة خلال الفترة من 9 – 13 فبـرايـر 2019 بمقـر الأكاديميـة الأوليمبيـة المصـريـة.

وأشاد المحاضـر الدولى المصرى الجنسية دكتور وليـد سـيد، والذى كان مرشحا من قبـل الاتحـاد الدولى للخماسى للقيـام بهذه الدورة التدريبية، بدور الاتحاد المصرى فى تنظيم هذه الدورات الدولية والمستوى العالى فى تنظيم وإدارة الدورة والتى لم يشهد مثلها فى مصر من قبل، وتوجه المحاضـر الدولى بالشكر لرئيس وأعضاء الاتحاد المصرى للخماسى الحديث واللجنة المنظمة وإتاحة ألفرصة للتدريب العملى بالملاعـب بهيئة ستاد القاهرة.

وفى الختام قام المهندس شريف العريان رئيس الإتحاد الدولى للخماسى الحديث، وعوض سامى (مصرى الجنسية) عضو لجنة المدربين بالاتحاد الدولى، والمحاضر الدولى دكتور وليد سيد ، بتسليم الشهادات باجتياز الدورة والشارة الدولية للتدريب للمستوى الثانى ( level 2 ) الذين اجتازوا الدورة من مصر ومن خارج مصر .

وأهدى مـدرب دولـة البحـريـن الدروع التذكارية لشريف العريان رئيس الاتحاد تقديراً منه للمجهود المبذول وألفعـال للمدربين الأشقاء العرب والنجاح ألفعال لدورة التدريب الدولية.