شكرا لقرائتكم خبر عن س و ج.. كيف يتعامل الزمالك مع جروس بعد التعادل مع حسين داى الجزائرى؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مازالت تداعيات تعادل الزمالك مع فريق نصر حسين داى الجزائري بهدف لمثله فى المباراة التى جمعتهما مساء أمس، الأربعاء ببرج العرب فى دور المجموعات بالكونفدرالية، تلقى بظلالها على سطح الأحداث فى القلعة البيضاء، خاصة أن جماهير الأبيض توقعت أن ينتفض الفريق من خسارته الماضية بالبطولة الأفريقية بأربعة أهداف لهدفين أمام جورماهيا الكينى على ملعب الأخير، لكن الزمالك سقط فى "فخ" التعادل أمام الفريق الجزائرى.

كيف يتعامل الزمالك مع مدربه السويسرى جروس عقب هذه الخسارة؟ سؤال مهم وغيره من الأسئلة التى تفرض نفسها على سطح الأحداث الكروية فى الزمالك، وهو ما نُلقى الضوء عليه فى التقرير التالى..

س: ما هو موقف الزمالك فى مجموعته بالكونفدرالية حالياً؟

ج: الزمالك حصل على أول نقطة فى مشواره بالكونفدرالية ليحتل المركز الرابع فى المجموعة الرابعة، أما حسين داى فوصل رصيده إلى أربع نقاط يتصدر بها المجموعة، فيما يحتل بترو أتليتكو المركز الثانى بثلاث نقاط بالتساوى مع ملاحقه جور ماهيا الكينى.

س: ما ردود الأفعال فى الزمالك عقب هذا التعادل؟

ج: تصريحات مسئولى الزمالك كانت غاضبة بعد هذا التعادل، خاصة أن الظروف كانت مُهيّأة أمام الفريق الأبيض لتحقيق الفوز بعد السقوط أمام جورماهيا الكينى فى الجولة الماضية.

س: وكيف سيتعامل الزمالك مع جروس بعد مباراة حسين داى؟

ج: ستكون هناك جلسة مع المدرب السويسرى، حسب تأكيدات مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك وأمير مرتضى منصور المشرف العام على الكرة، وأكد الثنائى أن التعادل لن يمر مرور الكرام.

س: هل تحدث أحد عن إمكانية إقالة جروس؟

ج:لم تصل الأمور فى الزمالك لهذا الحد، خاصة أن فرص الفريق فى التأهل مازالت قائمة، كما أن الزمالك مازال مُتصدر الدورى والمرشح الأكبر للفوز باللقب المحلى.

س: وماذا عن موقف مسئولى الزمالك من لاعبى الفريق؟

ج: ستكون هناك وقفة معهم بجانب توقيع غرامات مالية عليهم حسب اللائحة، لاسيما فيما يتعلق ببعض اللاعبين الذين انتقدهم رئيس الزمالك بسبب احتفاظهم الزائد بالكرة أمام حسين داى، الأمر الذى كان أحد أسباب التعادل وحرم الفريق من الفوز.

س: وماذا عن فرص الزمالك فى التأهل للدور التالى فى الكونفدرالية؟

ج:الفرص قوية للغاية بشرط أن يستعيد الزمالك انتصاراته فى الجولات المقبلة، بدليل أن الأهلي لم يحصد سوى نقطة واحدة من أول مباراتين فى دور المجموعات لدورى أبطال أفريقيا النسخة الماضية ثم حقق أربعة انتصارات ليصعد كأول مجموعته، لذا فالزمالك أمام فرصة قوية للصعود.