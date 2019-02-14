شاهد.. لحظات " الرومانسية والغرام" بين مشاهير الكرة و"النص الحلو"

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حياة نجوم الكرة مليئة بالتحديات والمواقف الصعبة والشائعات الصادمة، ولكنها أيضًا مليئة بالحب والرومانسية والغرام، الذى كان حديث الصباح والمساء بين الجماهير، وفى عيد الحب يرصد ”الخليج 365” لحظات الرومانسية والغرام والدلع بين مشاهير الكرة والنص الحلو.

احمد حجازى وزوجته

احمد عادل عبد المنعم وزوجته

أوسة ولقاء الخميسى

حسام عاشور وزوجته

خالد بيبو وزوجته

رمضان صبحى وزوجته

شريف اكرامى وزوجته

عبد الله السعيد وزوجته

عمرو السولية وزوجته

متعب ويارا

مؤمن زكريا وزوجته

وليد سليمان وزوجته

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