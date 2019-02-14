مصدر: الزمالك يوقف مستحقات لاعبيه.. وجلسة مع جروس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - مراسل الخليج 365: قال مصدر بالزمالك إن مجلس إدارة النادي قرر إيقاف مستحقات اللاعبين بعد التعادل مع نصر حسين داي الجزائري. وتعادل الزمالك 1-1 أمام ضيفه الجزائري، الأربهاء، في الجولة الثانية لمباريات دور المجموعات ببطولة الكونفدرالية. وأشار المصدر لمراسل الخليج 365 إلى أن الإدارة ستعقد جلسة خلال ساعات مع السويسري كريستيان جروس المدير الفني للفريق، للحديث معه عن أسباب التعادل. ويتذيل الزمالك جدول ترتيب المجموعة الرابعة برصيد نقطة واحدة من تعادل مع بطل الجزائر، وهزيمة من جورماهيا الكيني برباعية مقابل هدف.

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