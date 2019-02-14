نيوبورت يستمتع بمواجهة السيتي في كأس الاتحاد الإنجليزي

ربما فقدت كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم بريقها، ولم تعد أبرز مسابقة لكنها تمنح الجميع بين الحين والآخر مباراة تخلب اللب.

ستكون مباراة السبت بين نيوبورت كاونتي المنافس في الدرجة الرابعة، ومانشستر سيتي بطل الدوري الممتاز، بمثابة مواجهة بين داود وجالوت في أقدم بطولة أندية في التاريخ.

واعتاد فريق المدرب بيب غوارديولا اللعب في الملاعب المخصصة لكرة القدم في الدوري الممتاز، لكنه سيحل ضيفاً بإستاد رودني باراد الذي كانت تقام عليه مباريات الرجبي فقط، قبل عدة أعوام، ويتسع إلى 8 آلاف متفرج.

وخسر ليستر سيتي أمام نيوبورت هذا الموسم، وعانى ميدلزبره المنافس في الدرجة الثانية على أرض الملعب خلال خسارته أمام منافسه القادم من جنوب ويلز في مباراة إعادة في الدور الرابع.

ولا يعتقد مدرب نيوبورت مايك فلين أن أرض الملعب ستؤثر على السيتي.

وقال بعد الفوز على ميدلزبره: “فريق رائع وأعلم مدى كفاءة بيب، أنا واثق من أنه سيتجاوز مشكلة أرض الملعب، مررنا الكرة في أجواء صعبة، وأثق في أن مانشستر سيتي سيفعل الأمر ذاته”.

ومر نيوبورت بأوقات صعبة وهبط إلى بطولات الهواة في 1988 وأشهر إفلاسه في العام التالي، وتم هدم ملعبه القديم سومرتون بارك الذي كان يتسع إلى 25 ألفاً في 1993.

وأعادت الجماهير تأسيس النادي وشارك في دوري المناطق، الذي كان أسفل بطولات المحترفين بأربع درجات، ومع كثرة تنقله بين الملاعب أُطلق عليه لقب “المنفي”.

وعاد نيويورت إلى دوري المحترفين في 2013، ومنذ ذلك الحين وهو في الدرجة الرابعة.