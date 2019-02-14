سولاري يثق في قرارات الحكام

قال المدير الفني لريال مدريد، الأرجنتيني سانتياغو سولاري، إنه لم يحظ بفرصة لمراجعة الهدف المثير للجدل الذي تم إلغاءه للاعب أياكس أمستردام، الأرجنتيني نيكولاس تاليافيكو، في مباراة الفريقين بإياب دور 16 بدوري أبطال أوروبا، مبدياً ثقته في قرارات الحكام.

في تصريحات عقب المباراة التي أقيمت الليلة الماضية في أمستردام، قال سولاري إنه لا توجد شاشة أمام مقاعد البدلاء، وأنه يثق في ما يقوله الحكام.

وهنأ سولاري جميع اللاعبين على الانتصار 2-1، وأشاد بالطريقة التي استطاعوا أن يخوضوا بها اللقاء كما يجب، مشيراً إلى أن الفرص التي خلقها لاعبوه “تثبت قوتهم”.

وأغدق سولاري اللاعب ماركو أسينسيو بالمديح، لاسيما وأنه سجل أحد هدفي اللقاء بجانب الفرنسي كريم بنزيما، وقال إنه بدا متطوراً ليس فقط بسبب الهدف وإنماً أيضاً بسبب الطريقة التي لعب بها، مشيداً بحسه الهجومي وسعيه لهز الشباك.

وأضاف سولاري: “أنا سعيد للغاية بأداء الجميع وجهدهم وإدراكهم أن المعاناة تقود للفرص”.