صفعة لإيكاردي، صراع بين ريال مدريد وبرشلونة على هداف البوندسليجا

تلقى هداف السيري آ ونجم نادي الإنتر “ماورو إيكاردي” صفعة قوية، اليوم الخميس، عندما كشفت صحيفة ألمانية عن تجاهل ريال مدريد وبرشلونة التعاقد معه خلال الميركاتو الصيفي المقبل، نظرًا لسعيهما خلف هداف البوندسليجا هذا الموسم.

وترددت أنباء حول إمكانية انتقال المهاجم الأرجنتيني إلى أحد قطبي الكرة الإسبانية في الصيف بعدما تفاقمت مشاكله مع إدارة الإنتر ووصلت لسحب شارة القيادة منه.

لكن صحيفة فرانكفورتر ألجيماينه تسايتونج أكدت أن الصربي “لوكا يوفيتش” على رأس اهتمامات الريال والبرسا، حيث يُقدم مستوى مذهل مع فريق فرانكفورت هذا الموسم.

البالغ من العمر 21 عامًا، سجل 14 هدفًا في 19 مباراة بالدوري الألماني هذا الموسم، بمتوسط هدف كل 94 دقيقة.

منافسة شرسة

قام برشلونة بتفريغ خط المقدمة خلال الميركاتو الشتوي الماضي عندما وافق على تحويل إعارة المهاجم الإسباني “باكو ألكاثير” لمتصدر الدوري الألماني بوروسيا دورتموند إلى بيع مقابل 23 مليون يورو، ومن ثم بيع المهاجم الإسباني ذو الأصل المغربي “منير الحدادي” نظير مليوني يورو لمنافسه في الليجا “إشبيلية”.

أما ريال مدريد فيعاني خط هجومه منذ رحيل هدافه الأول “كريستيانو رونالدو” إلى يوفنتوس في الميركاتو الصيفي الماضي، ويسعى رئيسه فلورنتينو بيريز لضخ دماء جديدة لتعزيز الخيارات الهجومية للمدير الفني، في ظل تذبذب مستوى كريم بنزيمة وكثرة إصابات جاريث بيل، وضعف الحصيلة التهديفية لفينيسيوس وماريانو.

وبحسب ما ورد من الصحيفة الألمانية، فإن تشيلسي وبايرن ميونخ سيدخلان المنافسة على ضم لوكا يوفيتش، وهذا ما سيرفع سعره لأكثر من 40 مليون جنيه إسترليني.

وادعت صحيفة فرانكفورتر ألجماينه تسايتونج أن برشلونة أبرم اتفاقًا مع يوفيتش، وقام النادي الكتالوني بنفي هذه التقارير في وقت لاحق.

وتعتقد صحيفة “بيلد” الألمانية أن ريال مدريد بدأ المزاد بمبلغ 40 مليون إسترليني، ومن المنتظر ارتفاع سعر اللاعب أكثر من ذلك على الرغم من قرب انتهاء عقده بعد عامين من الآن.

لاعب تاريخي

انضم يوفيتش لصفوف فرانكفورت من بنفيكا، وتابعت كشافة أندية ليفربول وبرشلونة وبايرن ميونخ تطوره منذ ذلك الحين.

المهاجم الدولي الصربي الذي شارك مع منتخب بلاده أمام البرازيل في دور مجموعات كأس العالم 2018، يُجيد كذلك صناعة الأهداف، حيث مرر 3 كرات حاسمة في البوندسليجا، بجوار أهدافه في الدوري وخمسة أهداف خلال دور مجموعات الدوري الأوروبي هذا الموسم.

وصنع يوفيتش اسمًا خاصًا لنفسه في بورصة النجوم، عندما أصبح أصغر لاعب في تاريخ البوندسليجا يتمكن من تسجيل 5 أهداف في مباراة واحدة، وذلك في الفوز المثير الذي حققه فرانكفورت على دوسلدورف بنتيجة 1/7 خلال شهر أكتوبر الماضي.