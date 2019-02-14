وليد سليمان يستكمل البرنامج التأهيلي في الأهلي

كتب - محمد اللاهوني ورامي جمال:

يستكمل وليد سليمان، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، برنامجه التأهيلي، تمهيدا لعودته من جديد للمشاركة في المران الجماعي وتجهيزه

بشكل تدريجي للمشاركة في المباريات الرسمية.

وبدأ سليمان، مرحلة جديدة من التأهيل وذلك من

خلال الجري حول الملعب، تحت إشراف طارق عبدالعزيز، إخصائي التأهيل.

وكان سليمان، قد تعرض لجزع في الرباط الداخلي للركبة، خلال مشاركته في مباراة شبيبة الساورة التي أقيمت بالجزائر.