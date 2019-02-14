المدرب العام للإسماعيلي: مباراة النجوم لا تقبل القسمة على اثنين

كتب - نورهان فضل:

قال محمد محسن أبو جريشة، المدرب العام لفريق الإسماعيلي، إن مباراة النجوم صعبة للغاية، لأنها لا تقبل القسمة على اثنين بسبب فارق النقاط بين الفريقين قريب

في الدوري.

ويلتقى الفريقان بعد غدٍ، السبت، ضمن منافسات الأسبوع الــ22 من عمر مسابقة الدورى المحلى.

وأضاف أبو جريشة، أننا درسنا

نقاط القوة والضعف لدى فريق النجوم، وأهم مايميزهم اللعب بأسلوب دفاعى، وعلينا استغلال الفرص التى ستتاح لنا".

ويحتل الإسماعيلى المركز العاشر بجدول الدورى برصيد 24 نقطة، فيما يحتل النجوم المركز السادس عشر برصيد 21 نقطة.