أحمد جمعة ومؤمن زكريا يواجهان التعاون بالدوري السعودي

كتبت - نورهان فضل:

يستضيف نادي التعاون السعودي نظيره أُحد المحترف ضمن صفوفه الثنائى المصرى أحمد جمعة ومؤمن زكريا، فى الخامسة والنصف مساء اليوم ضمن منافسات الجولة الـ20 الدورى السعودى.

وتذاع مباراة أُحد والتعاون على قناة KSA Sports 1 HD.

وأكدت تقارير سعودية، أن التونسى عمار السويح، المدير الفنى لنادى أحد، سيدفع بثنائى هجومى وهما إسماعيل مغربى وأحمد جمعة، بينما استقر على تواجد مؤمن زكريا على مقاعد البدلاء للدفع به عند الحاجة خلال الشوط الثانى.

ويحتل أحد المركز الـ 16 والأخير فى جدول ترتيب الدورى السعودى برصيد 12 نقطة، بينما يحتل التعاون المركز السادس برصيد 30 نقطة.

ويواجه الفيحاء نظيره الفتح، في الثالثة إلا ربع عصرًا، وذلك ضمن منافسات الجولة الـ20 في الدوري السعودي.

وتذاع مباراة الفيحاء والفتح على قناة KSA Sports 1 HD.