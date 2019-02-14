شاهد.. محمد صلاح يُثير التساؤلات على "تويتر"

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أثار النجم المصري محمد صلاح، لاعب منتخب مصر ونادى ليفربول الإنجليزي، تساؤلات بعض مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي.
ونشر صلاح صورة عبر صفحته الرسمية على "تويتر"، تجمعه والعديد من صور أساطير الفن، مثل توفيق الدقن وفاتن حمامة وعمر الشريف، بجانب العالم الدكتور مصطفى محمود.
يدخل "صلاح" معسكرًا تدريبيًا مع فريقه ليفربول بإسبانيا استعدادًا لمواجهة بايرن ميونخ الألمانى يوم 19 فبراير الجارى، على ملعب "أنفيلد"، فى "ذهاب" دور الـ16 بمسابقة دورى أبطال أوروبا.
خرج ليفربول مبكرًا من كأس الاتحاد الإنجليزى، وسيواجه بايرن ميونخ الألمانى فى دورى أبطال
جدير بالذكر أن ليفربول فاز على بورنموث بنتيجة 3 – 0 فى المباراة التى جمعت الفريقين يوم السبت الماضي على ملعب "أنفيلد"، ضمن منافسات الجولة الـ26 في الدورى الإنجليزى الممتاز "البريميرليج".
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