شاهد.. محمد صلاح يُثير التساؤلات على "تويتر"

محمد صلاح نجم منتخب مصر وليفربول (أرشيفية)

كتبت - نورهان فضل:

أثار النجم المصري محمد صلاح، لاعب منتخب مصر ونادى ليفربول الإنجليزي، تساؤلات بعض مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي.

ونشر صلاح صورة عبر صفحته الرسمية على "تويتر"، تجمعه والعديد من صور أساطير الفن، مثل توفيق الدقن وفاتن حمامة وعمر الشريف، بجانب العالم الدكتور مصطفى محمود.

يدخل "صلاح" معسكرًا تدريبيًا مع فريقه ليفربول بإسبانيا استعدادًا لمواجهة بايرن ميونخ الألمانى يوم 19 فبراير الجارى، على ملعب "أنفيلد"، فى "ذهاب" دور الـ16 بمسابقة دورى أبطال أوروبا.

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أوروبا يوم 19 فبراير الجارى، قبل أن يواجه مانشستر يونايتد فى مباراة الكلاسيكو بمسابقة الدورى الإنجليزى يوم 24 من الشهر ذاته بملعب "أولد ترافورد".

جدير بالذكر أن ليفربول فاز على بورنموث بنتيجة 3 – 0 فى المباراة التى جمعت الفريقين يوم السبت الماضي على ملعب "أنفيلد"، ضمن منافسات الجولة الـ26 في الدورى الإنجليزى الممتاز "البريميرليج".