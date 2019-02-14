أشرف صبحي يلتقي مديري مديريات الشباب والرياضة

كتب - عادل يوسف وعبدالرحمن أبوهاشم:

التقى، صباح اليوم الخميس، د.أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، مديري مديريات الشباب والرياضة على مستوى الجمهورية، حيث تناول اللقاء بحث عدد من المواضيع المهمة، التي تضمنت مناقشة الخطط الاستثمارية لمراكز الشباب، ومشاريع اكتشاف الموهوبين في مختلف المجالات، كما تطرق اللقاء إلى سماع عدد من التحديات، التي تواجه المديريات في تنفيذ خطط وبرامج الوزارة.

قال"وزير الشباب والرياضة": إن الفترة المقبلة ستشهد

توسع الوزارة في تنفيذ الأنشطة الشبابية والرياضية داخل مراكز الشباب، مشيرًا إلى أن تلك المراكز هي القاعدة الأساسية والرئيسة في تنفيذ برامج الوزارة، لزيادة عدد المشاركين في البرامج والفعاليات المختلفة.

أكد "صبحي"، أهمية تطوير المنشآت الشبابية والرياضية كافةً، بما يضمن تحقيق الهدف الأسمى من ذلك التطوير، الذي يهدف إلى

تحويلها إلى منشآت جاذبة لفئات المجتمع كافةً، مشيرًا إلى أهمية دور مديري المدريات في الحفاظ على الخطط والبرامج، التي تستهدفها الوزارة، لتطوير الحركة الرياضية والشبابية في المحافظات.

شدد "د.أشرف صبحي" على أهمية إدارة المنشآت بفكر استثماري، يحقق عوائد مالية، تناسب المرحلة الراهنة، لضمان الحفاظ على المنشآت وتطويرها، وزيادة مواردها المختلفة، موجهًا بضرورة تذليل العقبات كافةً، التي من الممكن أن تعوق تنفيذ استراتيجية الوزارة في هذا الشأن.

حضر اللقاء مساعدو وزير الشباب والرياضة، ورؤساء الإدارات المركزية بوزارة الشباب والرياضة.