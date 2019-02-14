- 1/2
- 2/2
يتسلم مارتن لاسارتي، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، اليوم تقريرًا شاملًا عن حالة اللاعبين الذين غابوا عن رحلة الفريق الأخيرة تنزانيا،ويشتمل التقرير على حالة اللاعبين غير المقيدين في القائمة الأفريقية والغائبين بسبب الإصابات.
ويرغب لاسارتي في تجهيز جميع اللاعبين للمرحلة المقبلة، بسبب ضغط المباريات ما بين البطولات المحلية والبطولة الأفريقية.
كما يطمئن المدير الفني على حالة الثنائي سعد سمير وأحمد حمودي، بعد غيابهما عن السفر مع الفريق بسبب الإصابة.
كانت هذه تفاصيل خبر لاسارتي يتسلم تقريرًا عن المستبعدين في الأهلي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.