وزارة الشباب تطلق أولي فاعليات الرواق الافريقي لعام ٢٠١٩

فعاليات الرواق الإفريقي تحت رعاية وزارة الشباب والرياضة

كتب - عادل يوسف وعبدالرحمن أبوهاشم:

عقدت وزارة الشباب والرياضة (مكتب الشباب الافريقي- الإدارة المركزية للبرلمان والتعليم المدني) مائدة مستديرة لمناقشة موضوع "اللاجئون والعائدون والنازحون داخلياً: نحو حلول دائمة للنزوح القسري في إفريقيا" في إطار رئاسة مصر للإتحاد الإفريقي.

حضر اللقاء ا.دينا خطاب رئيس الإدارة المركزية للبرلمان والتعليم المدني ، السفير / د. نائلة جبر رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والإتجار في البشر، السفير / نادر فتح العليم كبير السياسين بالاتحاد الأفريقي لدي جامعة الدول العربية ، د. عباس شراقي رئيس قسم الموارد الموارد المائية بكلية الدراسات الافريقيه العليا و د. احمد امل مدير وحدة الدراسات الإفريقية بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجة، ، مروة سالم باحث متخصص في العلاقات الدولية الافريقي، وأدار الطاولة حسن غزالي منسق عام مكتب الشباب الافريقي ونائب رئيس اتحاد الشباب الافريقي.

استُهلت السفيرة نائلة جبر حديثها حول عرضٍ ثري للتجربة المصرية مؤسسياً، وتشريعياً، وعملياتياً، ثم أكدت بعد ذلك على أهمية وضرورة نقل وتعميم التجربة المصرية للدول الإفريقية الشقيقة نظراً لأن المجموعة القارية تحكمها مجموعة من الظروف المتشابهة والمتقاربة، مشيره بـ"أنه يمكن ذلك من خلال امكانيه عمل تدريبات في كيفية إعداد الاستراتيجية، وكيفية تحويلها بعد ذلك لخطة عمل، ثم عمل خرائط توضح المحافظات الاكثر تعرضاً لعمليات الهجرة والإتجار بالبشر لسهولة التعرف عليها ومن ثم توعية شبابها بأهمية التحرك التنموي"، وذكرت ايضاً "أنه من المهم عمل تدريبات للقائمين على إنفاذ العدالة والخدمة الاجتماعية". كما صرحت بأنه بالفعل تم بدأ العمل على ذلك في اطار تعاون بين اللجنة المصرية والسفير المصري بأديس أبابا من خلال بيان يضم الدول الإفريقية التى لديها لجان وطنية مشابهة للجنة المصرية، ومن خلال ذلك سيتم حصر البلدان التى