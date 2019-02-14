قام ظهر اليوم الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية بزيارة لنادي بداوي الرياضي لتهنئته بتحقيق فريق الكرة بالنادي إنجازا كبيراً في تصدره للمجموعة الحادية عشر في دوري القسم الثالث ,وصولة لدورة الترقي للصعود إلى الدرجة الثانية بمسابقه الدوري العام المصري لكرة القدم .
والتقي محافظ الدقهلية بالفريق الأول لكرة القدم، ومجلس إدارة النادي وعدد من مواطني القرية.
وقد استقبلة رمضان شوربة وكيل وزارة الشباب والرياضة بالدقهلية ، مجلس ادارة النادي ومجدي ندا المستشار القانوني للنادي ، استمع شاروبيم إلي مطالبهم الخاصة بتقديم المحافظة دعماً ماليا لمواجهة الزيادة في مصروفات النادي .
حيث وافق شاروبيم علي دعم النادي بمبلغ 15 ألف جنيه ، كما وافق علي طلب مجلس الإدارة
ووعد الدكتور كمال شاروبيم بدراسة موقف هذه الأرض وهل هي بالفعل ملكا للدولة وقال إنه سيعرض الأمر بعد الانتهاء من دراسته علي المجلس التنفيذي للموافقة .
كانت هذه تفاصيل خبر محافظ الدقهلية يهنئ فريق بدواي بالتأهل لدورة الترقي للصعود للدرجة الثانية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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