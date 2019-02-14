رياضة | ورطة في برشلونة

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كشفت تقارير صحفية إسبانية، أن الإسباني إرنيستو فالفيردي مدرب فريق برشلونة، يقع في ورطة كبيرة، بعد أن عاد المدافع الفرنسي صامويل أومتيتي من الإصابة.

وبحسب ما ذكرته صحيفة "ماركا" الإسبانية فإن معضلة فالفيردي الجديدة، تتمثل في عودة أومتيتي من الإصابة، حيث يتواجد العديد من اللاعبين الجاهزين في مركزه.

وأوضحت الصحيفة أنه سيكون لدى فالفيردي كل اللاعبين متاحين في قلب الدفاع وهم: موريللو، أومتيتي، فيرمايلين، بيكيه واومتيتي، وعليه ان يختار الثنائي الذي سيلعب اساسيا في المباريات المهمة هذا الموسم.