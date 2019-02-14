انت الان تتابع خالد الغندور لقناة الأهلي: لازم نحب بعض (فيديو) ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

تحرير:سعد الدين محمود ١٤ فبراير ٢٠١٩ - ٠١:٢٠ ص

أكد الإعلامي خالد الغندور أنه لم يعد للظهور في الإعلام مجددًا من أجل الدخول في مشاحنات مع النادي الأهلي أو ناد آخر، مشيرًا إلى أن بعض جماهير الزمالك كانت تشعر باستفزاز من تصريحات عدلي القيعي، وإبراهيم المنيسي، وسيد عبد الحفيظ، عبر قناة الأهلي، لكنه يتمنى أن يسود الهدوء في الفترة القادمة. وقال الغندور، خلال حلقة الأربعاء، من برنامج «الزمالك اليوم» على قناة المحور: «أوعدكم وأتمنى ذلك من قناة الأهلي، أن أكن كل التقدير والاحترام لمجلس إدارة وجماهير ولاعبي الأهلي، وجميع الأندية وكل ما نريده فقط هو تحقيق العدالة بين الجميع دون تفرقة».

وعن الأزمة الحالية بين النادي الأهلي واتحاد الكرة حول موعد مباراته مع بيراميدز، علق: «مالناش دعوة الأهلي عايز يلعب أو ينسحب هو حر، إحنا الزمالك ليس لنا علاقة إلا بنادينا، وعمرنا ما هنكون مستفزين». واستكمل: «نحن نتنافس داخل الملعب فقط، وأتمنى من قناة الأهلي وأي إعلامي أن يسهم في فرض

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