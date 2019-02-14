انت الان تتابع يونس للأهلي والزمالك: حافظوا على الأخلاق والمبادئ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
تحرير:أحمد ثروت ١٤ فبراير ٢٠١٩ - ١٠:٤٢ ص
طالب أيمن يونس، نجم نادي الزمالك السابق، جماهير القلعة البيضاء والنادي الأهلي بالحفاظ على القيم والمبادئ التي يجب أن يتحلوا بها خلال الفترة المقبلة، والابتعاد عن حالة التعصب الحالية بين المنافسين في مسابقة الدوري الممتاز، وقال يونس في تصريحات إذاعية اليوم الخميس لبرنامج «ساعة مع شوبير» عبر إذاعة «أون سبورت إف إم»: «نعمل حاليا للحفاظ على القيم والمبادئ للقلعتين البيضاء والحمراء التي تعلمناها خلال خوض المباريات، فكنا نلعب ونخرج من المباريات أصدقاء، وهذا ما يجب استمراره خلال الفترة الحالية».
وأضاف يونس: «احترام المنافس من الضروريات التي يجب أن نتعلمها كما تعلمناها سابقا، وهو أمر حتمى على الجميع، وعلينا أن نحترم عامل التوفيق فى المباريات، فمن الممكن أن تلعب مباراة جيدة ولا يحالفك التوفيق في إحراز الأهداف وعليك تقبل ذلك». واختتم: «يجب أن نتعلم فكرة عدم سب المنافس أيا كان،
وأضاف يونس: «احترام المنافس من الضروريات التي يجب أن نتعلمها كما تعلمناها سابقا، وهو أمر حتمى على الجميع، وعلينا أن نحترم عامل التوفيق فى المباريات، فمن الممكن أن تلعب مباراة جيدة ولا يحالفك التوفيق في إحراز الأهداف وعليك تقبل ذلك».
واختتم: «يجب أن نتعلم فكرة عدم سب المنافس أيا كان، وعلى الجميع الحفاظ على القيم والمبادئ والأخلاق وعدم الخروج عن النص في أي وقت».
وشهدت الفترة الأخيرة حالة من الشد والجذب بين جماهير قطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وظهور العديد من الهاشتاجات المسيئة لكل طرف منهما، لزيادة حدة المنافسة على مسابقة الدورى الممتاز.
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