15 مباراة تشعل مواجهات اليوم في الدوري الأوروبي

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يتطلع أرسنال الإنجليزي بقيادة مديره الفني الإسباني أوناي إيمري، إلى بداية قوية في الأدوار الإقصائية للدوري الأوروبي، حيث يحل الجانرز ضيفًا على باتي بوريسوف البيلاروسي

يواجه نادي إشبيلية الإسباني اختبارًا صعبًا في بداية مسيرته بالأدوار الفاصلة في الدوري الأوروبي هذا الموسم، حيث يلتقي مع لاتسيو الإيطالي، اليوم الخميس في ذهاب دور الـ32 للمسابقة القارية، وقال خواكين كاباروس، المدير الرياضي لنادي إشبيلية: "إننا ملوك الدوري الأوروبي، ولكننا سنخوض الآن مباراة صعبة"، ويرافق الفريق في هذه الرحلة، اللاعب ماركو روج المنضم حديثًا لصفوف إشبيلية، كما يعود قلب الدفاع جييرمي أرانا إلى تشكيلة النادي الأندلسي، فيما يعاني لاتسيو من إصابة مهاجمه شيرو إيموبيلي، ولاعب الوسط سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش.

في المقابل، يتطلع أرسنال الإنجليزي بقيادة مديره الفني الإسباني أوناي إيمري، إلى بداية قوية في الأدوار الإقصائية للمسابقة، حيث يحل الجانرز ضيفًا على باتي بوريسوف البيلاروسي، وتشهد فعاليات جولة الذهاب، 15 مباراة، حيث افتتحت هذه الجولة الثلاثاء بمباراة واحدة فقط، فاز فيها فنربخشة التركي على زينيت سان بطرسبرج

في المقابل، يتطلع أرسنال الإنجليزي بقيادة مديره الفني الإسباني أوناي إيمري، إلى بداية قوية في الأدوار الإقصائية للمسابقة، حيث يحل الجانرز ضيفًا على باتي بوريسوف البيلاروسي، وتشهد فعاليات جولة الذهاب، 15 مباراة، حيث افتتحت هذه الجولة الثلاثاء بمباراة واحدة فقط، فاز فيها فنربخشة التركي على زينيت سان بطرسبرج الروسي. ويأمل إيمري في عودة المهاجم الجابوني بيير إيميريك أوباميانج إلى تشكيلة الفريق في مباراة اليوم، بعدما غاب عن صفوف الفريق أمام هيديرسفيلد بالدوري الإنجليزي مطلع هذا الأسبوع، كما ينتظر أن يعود آرون رامزي، الذي وافق على الانتقال ليوفنتوس الإيطالي الموسم المقبل، إلى تشكيلة أرسنال في مباراة اليوم، بعد تعافيه من إصابة في الركبة. ويتطلع تشيلسي إلى التخلص سريعًا من آثار الهزيمة الثقيلة 0-6 التي مني بها أمام مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي مطلع هذا الأسبوع، عندما يحل ضيفا على مالمو السويدي اليوم، وقال نجولو كانتي لاعب خط وسط تشيلسي، إن الفريق يحتاج إلى إظهار قدرته على التعافي سريعا من هذه الكبوات، وذلك من خلال تقديم أداء جيد في مباراة اليوم. ويحل ريال بيتيس الإسباني ضيفا على رين الفرنسي، ويأمل بيتيس في التخلص من آثار الهزيمة أمام ليجانيس بالدوري الإسباني مطلع هذا الأسبوع، فيما يحل فياريال ضيفا على سبورتينج لشبونة البرتغالي، كما يحل فالنسيا ضيفًا على سيلتك الإسكتلندي، ويأمل آينتراخت فرانكفورت في استئناف انطلاقته الرائعة في الدوري الأوروبي هذا الموسم، عندما يحل ضيفا على شاختار الأوكراني اليوم. كما يحل باير ليفركوزن، ضيفًا على كراسنودار الروسي، فيما يحل ريد بول سالزبورج النمساوي ضيفا على بروج البلجيكي، وفي بقية المباريات، يلتقي سلافيا براج مع جينك البلجيكي، وفيكتوريا بلزن مع دينامو زغرب، وأولمبياكوس اليوناني مع دينامو كييف الأوكراني. وفيما يلي جميع مواجهات اليوم في الدوري الأوروبي:

- رابيد فيينا النمسا × إنتر ميلان إيطاليا - في تمام الساعة الثامنة إلا خمس دقائق مساء - سلافيا براج (التشيك) × كي آر سي جينك (بلجيكا) - في تمام الساعة الثامنة إلا خمس دقائق مساء - كراسنودار (روسيا) × باير ليفركوزن (ألمانيا) - في تمام الساعة الثامنة إلا خمس دقائق مساء Advertisements - رين (فرنسا) × ريال بيتيس (إسبانيا) - في تمام الساعة الثامنة إلا خمس دقائق مساء - أوليمبياكوس (اليونان) × دينامو كييف (أوكرانيا) - في تمام الساعة الثامنة إلا خمس دقائق مساء - لاتسيو (إيطاليا) × إشبيلية (إسبانيا) - في تمام الساعة الثامنة إلا خمس دقائق مساء - باتي بوريسوف (روسيا) × أرسنال (إنجلترا) - في تمام الساعة الثامنة إلا خمس دقائق مساء - جالطة سراي (تركيا) × بنفيكا (البرتغال) - في تمام الساعة الثامنة إلا خمس دقائق مساء - فيكتوريا بلزن (التشيك) × دينامو زغرب (كرواتيا) - في تمام الساعة العاشرة مساء - كلوب بروج (بلجيكا) × ريد بول سالزبورج (النمسا) - في تمام الساعة العاشرة مساء - زيوريخ (سويسرا) × نابولي (إيطاليا) - في تمام الساعة العاشرة مساء - مالمو (السويد) × تشيلسي (إنجلترا) - في تمام الساعة العاشرة مساء - شاختار دونيتسك (أوكرانيا) × آينتراخت فرانكفورت (ألمانيا) - في تمام الساعة العاشرة مساء - سيلتك (إسكتلندا) - فالنسيا (إسبانيا) - في تمام الساعة العاشرة مساء - سبورتنج لشبونة (البرتغال) × فياريال (إسبانيا) - في تمام الساعة العاشرة مساء

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