انت الان تتابع رئيس الزمالك لمحمد صلاح: «خليك في ليفربول بتاعك» ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
تحرير:سعد الدين محمود ١٤ فبراير ٢٠١٩ - ١٢:٠١ ص
طالب رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، النجم المصري، محمد صلاح، المحترف في صفوف نادي ليفربول الإنجليزي، بعدم التدخل في حالة الاحتقان الراهنة بين جمهور الأهلي والزمالك. وكان محمد صلاح، قد استنكر الأزمة المشتعلة خلال هذه المرحلة بين جمهوري الأهلي والزمالك، على خلفية بعض الخلافات المستمرة حول عديد من الملفات، التي تظهر بقوة على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث يتبادل جمهور الناديين تدشين الهاشتاجات المسيئة للطرف الآخر في مشهد أعرب الكثيرين عن استياءعم منهم.
وكتب صلاح، قبل أيام قليلة عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي تويتر: «مش قادر أصدق إني كل ما أدخل تويتر ألاقي أكبر جمهورين في الوطن العربي بيشتموا بعض طول الوقت، هي خلاص حياتنا بقينا نصحى الصبح نشوف هنشتم بعض إزاي؟». وقال رئيس القلعة البيضاء، خلال مداخلة هاتفية، برنامج «الزمالك اليوم»
وكتب صلاح، قبل أيام قليلة عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي تويتر: «مش قادر أصدق إني كل ما أدخل تويتر ألاقي أكبر جمهورين في الوطن العربي بيشتموا بعض طول الوقت، هي خلاص حياتنا بقينا نصحى الصبح نشوف هنشتم بعض إزاي؟».
وقال رئيس القلعة البيضاء، خلال مداخلة هاتفية، برنامج «الزمالك اليوم» الذي يقدمه خالد الغندور على قناة المحور: «خليك إنت في ليفربول بتاعك، إنت لا عايش معانا ولا بتاكل أكلنا ولا عايش عيشتنا، إبعد إنت عن القصة دي».
وواصل: «من يريد إيجاد حلول عليه أن يعود لأصل الأزمة، وأؤكد بعض الأطراف الخارجية لديها رغبة في خلق حالة فتنة في مصر بين جمهور الأهلي والزمالك بعد فشلهم في عمل هذه الفتنة بين المسلمين والأقباط».
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