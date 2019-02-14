انت الان تتابع «خميسك أوروبي».. ماذا ينتظرك من مباريات اليوم؟ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

يشهد اليوم الخميس، العديد من المواجهات القوية والمثيرة في مختلف ملاعب العالم، حيث تنطلق مواجهات الذهاب في الدور الـ32، من بطولة الدوري الأوروبي (يوروبا ليج)، وأبرزها عندما يحل فريق تشيلسي الإنجليزي ضيفًا على مالمو السويدي، وأيضًا مواجهة أرسنال مع نظيره باتي بوريسوف الروسي، ومباراة لاتسيو الإيطالي مع نظيره إشبيلية الإسباني، وفي الدوري المصري، ستقام اليوم 3 مباريات أبرزها عندما يواجه بيراميدز نظيره سموحة، وفي ما يلي نستعرض أبرز مباريات اليوم كالتالي:

- الدوري الأوروبي رابيد فيينا النمسا × إنتر ميلان إيطاليا - الثامنة إلا خمس دقائق مساء رين (فرنسا) × ريال بيتيس (إسبانيا) - الثامنة إلا خمس دقائق مساء لاتسيو (إيطاليا) × إشبيلية (إسبانيا) - الثامنة إلا خمس دقائق مساء باتي بوريسوف (روسيا) × أرسنال (إنجلترا) - الثامنة إلا خمس دقائق

- الدوري الأوروبي

رابيد فيينا النمسا × إنتر ميلان إيطاليا - الثامنة إلا خمس دقائق مساء رين (فرنسا) × ريال بيتيس (إسبانيا) - الثامنة إلا خمس دقائق مساء لاتسيو (إيطاليا) × إشبيلية (إسبانيا) - الثامنة إلا خمس دقائق مساء باتي بوريسوف (روسيا) × أرسنال (إنجلترا) - الثامنة إلا خمس دقائق مساء جالطة سراي (تركيا) × بنفيكا (البرتغال) - الثامنة إلا خمس دقائق مساء Advertisements زيوريخ (سويسرا) × نابولي (إيطاليا) - العاشرة مساء مالمو (السويد) × تشيلسي (إنجلترا) - العاشرة مساء سيلتك (إسكتلندا) - فالنسيا (إسبانيا) - العاشرة مساء سبورتنج لشبونة (البرتغال) × فياريال (إسبانيا) - العاشرة مساء - الدوري المصري - الدوري المصري الداخلية x الجونة - الثانية والنصف عصرًا المصري x مصر المقاصة - الساعة الخامسة مساء بيراميدز x سموحة - الساعة السابعة والنصف مساء



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