انت الان تتابع أمير مرتضى: لا أقتنع بقرارات جروس أحيانًا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

تحرير:سعد الدين محمود ١٤ فبراير ٢٠١٩ - ٠١:٤٦ ص

أعرب أمير مرتضى منصور، المشرف العام على الكرة بالزمالك، عن حزنه بسبب تعادل فريقه أمام نصر حسين داي الجزائري، مشيرًا إلى أن الزمالك كان قادرًا على تسجيل عدد كبير من الأهداف، لكن غياب التوفيق عن بعض اللاعبين حال دون تحقيق الفوز، وكان على المدير الفني وجود لاعب غير موفق ويقوم باستبداله حتى لا يتسبب في حرقه. وأوضح أمير، خلال مداخلة هاتفية، ببرنامج «الزمالك اليوم» الذي يقدمه خالد الغندور على قناة المحور، أن الجهاز الفني كان بطيئًا في التغييرات، مشددًا على أنه لا يقتنع في بعض الأحيان بما يقوله السويسري كريستيان جروس، المدير الفني.

وأشار مرتضى إلى أن جروس على سبيل المثال تمسك ببقاء أيمن حفني وأحمد مدبولي في انتقالات يناير ولا يدفع بهما في المباريات، على عكس محمد إبراهيم الذي وافق على إعارته رغم أنه يشارك في المباريات أكثر منهما. ويرى أمير أنه من الظلم تقييم المهاجم المغربي خالد بوطيب بعد 3 مباريات فقط، ويجب أن يتذكر المنتقدون