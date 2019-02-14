الامارات | مرتضى منصور يهاجم محمد صلاح: "خليك في حالك"

شكرا لقرائتكم خبر عن مرتضى منصور يهاجم محمد صلاح: "خليك في حالك" والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - انتقد رئيس نادي الزمالك مرتضي منصور، النجم المصري لاعب فريق ليفربول الإنجليزي محمد صلاح، بعد تغريدته الأخيرة والذي أبدى فيها استيائه من حالة الاحتقان الموجودة بين جماهير الأهلي والزمالك على مواقع التواصل الاجتماعي.



وقال رئيس الزمالك موجها حديثه لـ صلاح خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "الزمالك اليوم": "خليك في حالك وفي ليفربول، أنت لا تأكل من أكلنا ولا تشرب من شربنا ويجب عليك عدم الحديث عما يحدث في الكرة في مصر فأنت لا تعيش بيننا، نجن نحبك فلا تقحم نفسك فيما يحدث هنا".



وكان صلاح قد نشر تغريدة منذ أيام عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، قائلا "مش قادر أصدق أني كل ما أدخل تويتر ألاقي أكبر جمهورين في الوطن العربي بيشتموا بعض طول الوقت هي خلاص حياتنا بقينا نصحى الصبح نشوف هنشتم بعض إزاي؟". طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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