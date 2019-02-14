شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الزمالك ينتقد محمد صلاح: «خليك في ليفربول وملكش دعوة بينا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

انتقد رئيس الزمالك، محمد صلاح نجم فريق ليفربول الإنجليزي، بعد التغريدة التي نشرها الأخير وانتقد فيها جمهور الأهلي والزمالك على التراشق فيما بينهما.

وقال رئيس الزمالك في تصريحات تليفزيونية:«أقول لمحمد صلاح خليك في ليفربول وملكش دعوة بينا ابعد عن القصة ولا انت عايش معانا ولا بتاكل اكلنا ولا بتشرب شربنا».

ونشر صلاح تغريدة منذ أيام عبر حسابه على موقع التواصل الإجتماعي تويتر وقال :«مش قادر أصدق أني كل ما أدخل تويتر ألاقي أكبر جمهورين في الوطن العربي بيشتموا بعض طول الوقت هي خلاص حياتنا بقينا نصحى الصبح نشوف هنشتم بعض إزاي؟».