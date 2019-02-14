مانشستر يونايتد يجس نبض نجم برشلونة

بدأ مسؤولو مانشستر يونايتد الإنجليزي في جس نبض نجم برشلونة، الذي رشحته عديد التقارير للرحيل عن النادي الكتالوني في نهاية الموسم الجاري.

وذكرت صحيفة "سبورت" الإسبانية أن مانشستر يونايتد تواصل مع بعض المقربين، من الكرواتي إيفان راكيتيتش، لمعرفة رأيه في الانضمام للنادي بداية من الموسم المقبل.

ورغم إعلان راكيتيتش سابقا أنه يريد البقاء مع برشلونة، إلا أن بعض التقارير تشير إلى أن هذا الموسم هو الأخير للكرواتي بقميص البلوجرانا، لذلك بدأت الأندية في التقرب من اللاعب من أجل الحصول على خدماته.

ويحظى راكيتيتش صاحب الـ30 عاما باهتمام كل من باريس سان جيرمان، تشيلسي، بايرن ميونخ، ويوفنتوس، بالإضافة إلى إنتر ميلان.

يُذكر أن راكيتيتش يرتبط مع برشلونة بعقد حتى صيف 2021، وينتظر وعد إدارة النادي بتحسين عقده.