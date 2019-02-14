عقوبة متوقعة على أولمبياكوس في دوري السلة اليوناني

بات أولمبياكوس معرضًا لعقوبة خصم نقاط من رصيده في الدوري اليوناني لكرة السلة، بعد رفض لاعبي الفريق مغادرة غرفة الملابس لخوض الشوط الثاني من مباراة نصف نهائي الكأس أمام باناثينايكوس أمس الأربعاء.

وأبدى الفريق الزائر، غضبه من قرارات الحكم خلال المباراة التي انتهى شوطها الأول بتفوق باناثينايكوس بفارق 15 نقطة.

وقال خريستوس ستافروبولوس، مدير عام أولمبياكوس للصحفيين، قبل أن يستقل الفريق حافلة ويغادر الملعب "واجهنا هذا الأمر مرات عديدة. اكتفينا، نشعر باشمئزاز".

وأضاف "كان يتعين علينا مغادرة الملعب قبل ذلك. يجب على المسؤولين اتخاذ إجراءات لتطهير الرياضة".

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ويتصدر أولمبياكوس الدوري اليوناني متفوقا بنقطة على باناثينايكوس الذي يملك مباراة مؤجلة.

وذكر الحكم في تقرير المباراة، أن أولمبياكوس رفض اللعب بعد الاستراحة، واعتبر باناثينايكوس فائزا.

وطبقا للوائح الاتحاد اليوناني لكرة السلة، فان أي فريق ينسحب من مباراة يعاقب بالخصم من رصيده حتى 6 نقاط.