أبو ريدة يصدر قرارا بشأن انضمام المحترفين بقطر لمنتخب مصر

طلب هاني أبو ريدة، رئيس اتحاد الكرة المصري، من جهاز منتخب الفراعنة، عدم التعجل في إعلان ضم أي لاعب من المحترفين في الدوري القطري، دون إخطاره بالأمر.
ووصلت معلومات لرئيس الاتحاد المصري، بأن عدد من اللاعبين المصريين في قطر، لديهم وعود للعب باسم قطر، وتجنيسهم، وهو ما جعله يؤكد للجهاز الفني أن استدعاء أي لاعب مصري بقطر، يجب أن يتم عقب التأكد من رغبته في تمثيل الفراعنة.
تخوف أبو ريدة
ولا يرغب أبو ريدة أن يتم استدعاء أي لاعب قد يتردد في تمثيل بلاده، أو أن يكون المنتخب المصري موضع اختيار أو مفاضلة مع أي منتخب آخر.
ويرى رئيس الاتحاد أن أي لاعب يقع عليه اختيار أجيري، المدير الفني للفراعنة، يجب يتم التواصل معه قبل إعلان اسمه ضمن قائمة المنتخب المصري، لمعرفة موقفه.
اهتمام أجيري
وأبدى أجيري اهتماما المحترفين المصريين في قطر، وسبق وأن أرسل مساعده تيتو جارسيا، لاستكشاف إمكانياتهم.
وكشف تيتو جارسيا، المدرب المساعد في جهاز المنتخب المصري، أن رحلته لقطر كانت مفيدة، بعد التعرف على 7 محترفين مصريين في الدوري القطري.
ولم يستطع مدرب الفراعنة تذكر أسماء كل اللاعبين المحترفين في قطر، لكن قال إن على رأسهم مدافع السيلية، مصطفى محمد.
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