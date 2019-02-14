شكرا لقرائتكم خبر عن بعد رباعية «الفيصلي».. جمهور «الاتفاق» يتذمر والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عيسى الدوسري (الخبر) (تصوير: سامي الغامدي)

لم يتوقع الاتفاقيون أن يخرج فريقهم خاسرا بأربعة أهداف مقابل ثلاثة أمام الفيصلي أمس (الأربعاء)، ضمن الجولة الـ 20 من منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وقلب فريق الفيصلي الطاولة على الاتفاق في عشر دقائق فقط حيث سجل لاعبوا الفيصلي أهدافهم في الدقائق 87 و95 و99.

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وتسببت خسارة الفريق الاتفاقي أمس (الأربعاء)، بتذمر عدد كبير من الجماهير التي خرجت غاضبة من ملعب المباراة، حيث شنت جماهير النادي هجوما لاذعا صوب مدرب الفريق الإسباني سيرجيو بيرناس، واصفة إياه بأنه أحد الأسباب الرئيسية في تراجع نتائج الفريق، إضافة إلى عدم ثباته على تشكيلة واحدة خلال المباريات الماضية، كما حملت الجماهير الاتفاقية مسؤولية الخسارة للاعبي الفريق في مقدمتهم الحارس الجزائري رايس مبولحي نتيجة الأهداف التي هزت شباك الفريق الاتفاقي من كرات ثابته على الرغم من الخبرة الكبيرة التي يمتلكها الحارس مبولحي، إضافة إلى إستهتار بعض اللاعبين الذين لم يحترموا الجماهير الاتفاقية الحاضرة في الملعب، والتي كانت تمني النفس بالخروج بنقاط المباراة.

من جهته، قدم مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق الإسباني بيرناس، إعتذاره للجماهير الاتفاقية بعد الخسارة أمام الفيصلي، قائلاً: «قدمنا مستوى جيد في شوط المباراة الأول وكنا الأفضل نسبيا، ولكن الهدف الذي سجله فريق الفيصلي في نهاية شوط المباراة الأول غير من مجريات المباراة، حيث دخل لاعبوا الفيصلي شوط المباراة الثاني بتكتيك مختلف من أجل الوصول لمرمى الاتفاق، واستطاعوا تغيير النتيجة لصالحهم في الدقائق الأخيرة من اللقاء، ولم نتسطع تعديل النتيجة أو الخروج بالتعادل على أقل تقدير فصافرة الحكم كانت أسرع».

وتمنى المدرب الاتفاقي عدم تحميل الحارس رايس مبولحي مسؤولية الخسارة أمام الفيصلي، مؤكدا أنه حارس كبير والأخطاء واردة في كرة القدم، متنميًا أن يعود الفريق لطريق الانتصارات من جديد أمام الحزم في الجولة القادمة.