شكرا لقرائتكم لاسارتى يعالج أخطاء السقوط أمام سيمبا قبل مواجهة الإنتاج ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل قام سباستيان إيجورين المدرب المساعد في جهاز الأوجورياني مارتن لاسارتي المدير الفني للأهلي بتقطيع مباراة الفريق أمام سيمبا الأخيرة على عدة أجزاء لمعرفة أسباب خسارة الفريق تلك المباراة.
وخسر الاهلي من سيمبا بهدف نظيف أول أمس ، الثلاثاء، بتنزانيا في الجولة الرابعة لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.
وكلّف لاسارتي مساعده سباستيان بإعداد تقرير عن مباراة سيمبا وسبب خسارة الأهلي هذا اللقاء خاصة وأن المارد الأحمر تفوق في الجولة الثالثة ببرج العرب على الفريق التنزاني بخماسية نظيفة.
ومن المقرر أن يشرح لاسارتي أخطاء لاعبي الاهلي أمام سيمبا في محاضرة تسبق مران اليوم من أجل علاجها خاصة وأنها تكررت في أكثر من مباراة خلال الفترة الماضية محلياً وأفريقياً.
سباستيان قام بمشاهدة مباراة الاهلي وسيمبا الأخيرة أكثر من مرة منها إحداها على طائرة الفريق خلال العودة من تنزانيا أمس كما شاهد مباريات أخرى أهتزت فيها شباك الأهلي بأخطاء مُكررة أمثال مباراتي وفاق سطيف بالجزائر في نصف نهائي بطولة أفريقيا النسخة الأخيرة وكذلك مباراة الترجي في إياب نهائي البطولة ذاتها.
ويبدأ الاهلي عصر اليوم،الخميس، الأستعداد لمباراة الأنتاج الحربي بعد غد في بطولة الدوري الممتاز.
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