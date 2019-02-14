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عصام الحضرى يحتفل بعيد ميلاد أخر العنقود

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جدة - عمرو شويل  

احتفل عصام الحضرى حارس مرمى النجوم بعيد ميلاده أصغر أبنائه "شايان" عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى تويتر .

 

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ونشر السد العالى فيديو لنجلته وعلق قائلا : "شايان حبيبة قلبي ،اخر العنقود ، كل سنة وانتي طيبة وكل سنة وانتي منورة حياتنا يا قلب بابا "

 

 

صاحب الـ45 عاما حرس عرين منتخب مصر في مباراة خلال نهائيات كأس العالم 2018 بروسيا، قبل أن يعلن اعتزاله الدولي عقب البطولة.

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