شكرا لقرائتكم عصام الحضرى يحتفل بعيد ميلاد أخر العنقود ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل
احتفل عصام الحضرى حارس مرمى النجوم بعيد ميلاده أصغر أبنائه "شايان" عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى تويتر .
ونشر السد العالى فيديو لنجلته وعلق قائلا : "شايان حبيبة قلبي ،اخر العنقود ، كل سنة وانتي طيبة وكل سنة وانتي منورة حياتنا يا قلب بابا "
صاحب الـ45 عاما حرس عرين منتخب مصر في مباراة خلال نهائيات كأس العالم 2018 بروسيا، قبل أن يعلن اعتزاله الدولي عقب البطولة.
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