فيديو.. "سوق الخضار" يستقبل سموحة فى مدغشقر قبل البطولة الأفريقية للسلة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستعد فريق سموحة للمشاركة فى منافسات دور الـ16 من البطولة الأفريقية للسلة، والتى تقام فى مدغشقر فى الفترة من 15 إلى 17 فبراير الجارى.
وخلال رحلة الفريق إلى الفندق وصالة التدريبات، مرت السيارة التى يستقلونها فى أحد الأسواق بمدغشقر، والذى يمتلئ بالخضروات والفواكه والملابس مختلف السلع، وغيرها من المأكولات والذى يشبه إلى حد كبير "سوق الخضار".
وسارت إحدى سيارات الشرطة أمام حافلة الفريق لتأمين البعثة خلال انتقالها إلى الفندق وصالة التدريبات.
يذكر أن بعثة الفريق تضم كلا من: تامر مصطفى، شريف الدياسطى ، مروان سرحان، وأحمد عزب، وعمرعزب، أشرف ربيع، محمد القوصى، رؤوف الصفوانى، حمد محمد، جيمس جيستس، أدموف ساكا، بالإضافة إلى اوجستين أوكشن.
ويرافقهم أحمد عجلان رئيس البعثة، وأشرف توفيق مدير فنى، وأيمن مطراوى مدرب عام، ومحمد رزق مدرب، ومحمد جمال مخطط أحمال، بالإضافة إلى تامر جلال طبيب.
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